По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 29 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых — предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Какое влияние на человека имеет магнитная буря

Умеренные магнитные бури способны почувствовать только люди, которые более подвержены колебаниям погоды и геомагнитной обстановки. Бури с индексами выше 4 — это бури, которые могут ощущать большинство людей на планете.

При бурях красного уровня возможен также сбой в работе источников связи — радиочастоты, спутники, GPRS, мобильная связь.

Ученые провели немало исследований на тему магнитных бурь и многие из них подтверждают влияние на человека. В такие дни люди чаще жалуются на плохое самочувствие, усталость, обострение хронических заболеваний.

Одно из исследований выяснило, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.

Выбор редакции: В Одессе пройдут бесплатные концерты и мастер-классы: афиша города на 28-30 января