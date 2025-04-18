Прогноз погоди в Одесі на 19 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 15-17°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 15-20°C, місцями до 24°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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