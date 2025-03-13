Прогноз погоди в Одесі на 14 березня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 15-17°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 березня
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-12°C тепла, вдень 20-25°C, у прибережній зоні 15-17°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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