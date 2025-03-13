На рахунку – вже 35 тубусів

Якось Тетяна побачила в інтернеті розписані тубуси і подумала: гарна ідея – таким чином допомогти армії. Вона зателефонувала до волонтерки Катерини Маляр і запропонувала свою допомогу. Перші два тубуси були розписані нею у вересні 2023 року.

Це було поєднання петриківського розпису з українською символікою. Сьогодні на рахунку майстрині тридцять п’ять розписаних тубусів.

– Я навіть не знаю, хто і скільки задонатив, і кому дістаються тубуси – не питаю. Намалювала, віддала, та й все. Розписувала для волонтерок Катерини Маляр та Вікторії Вишнякової, – розповідає пані Тетяна.

Багато волонтерів звертаються до майстрині, але на всіх просто не вистачає часу.

Дружина односельця – військового, який воює на Курському напрямку принесла ящик від боєприпасів і попросила Тетяну розписати для аукціону. За два вечора ящик перетворився на чудову скриньку, яка стане лотом і внесе свою часточку у збір коштів на авто для земляка.

Тут промовляє українська душа

– Я підбираю фарби, щоб малюнок був промовистим. Переважно це акрил. Спочатку «купаю» тубус у ванні в миючому засобі. Потім грунтую, розписую і лакую. На один тубус витрачаю приблизно два дні. Якщо волонтер не просить зробити напис для того, кому цей тубус призначається, то я пишу ті вислови, які мені до душі, – ділиться думками умілиця.

Здебільшого пані Тетяна використовує петриківський розпис. Але обовʼязково малює прапор і герб України. Ще зображує птахів, ляльку-мотанку, лелек. Однак ніколи не малює обличчя, людей і тварин.

Всі розписи Тетяна придумує сама.

– Мені хочеться, щоб вони читались душею. Щоб людина глянула і відчула, що тут промовляє українська душа, – каже майстриня.

Багато робіт були виставлені на аукціони, які проходили у місцевій школі та Борсуківському і Миронівському клубах, у кінотеатрі «Родина». Це були виготовлені майстринею новорічні кульки, картини, дерев’яні тарелі, горщики, кухонні дощечки.

Кожен має долучитися до допомоги війську

Тетяна переконана, що кожна людина, котра живе в Україні, має долучитися до допомоги захисникам.

– Не вмієш малювати – плети сітки, готуй та печи, роби бодай найменші грошові внески. Тільки не будь байдужим, роби щось для того, щоб наші захисники відчували, що їх люблять, підтримують і чекають, – каже Тетяна.

У війську у майстрині донечка. І жінка з перших уст знає, як військовим потрібна підтримка тилу.

Майстриня планує надалі й сама влаштовувати благодійні аукціони на підтримку Збройних Сил.

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