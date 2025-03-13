Долгожителтница Екатерина Желтова из Подолья на Одесчине

Їли траву, щоб не вмерти з голоду

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Народилася Катерина 18 лютого 1924 року в Смоленській області. Дитинство її припало на непрості роки, які закарбувалися в пам’яті спогадами про голод і холод, втрату рідних людей і материнське тепло з мудрою порадою: «Доню, запам’ятай – Бог не дає випробувань, які б не могла пережити людина».

Довгожителька Катерина Желтова

– Я досі пам’ятаю матусині настанови. І те, як люди бідували. Голод гнав збирати колосся на полях, ми їли траву. Коли вже стало трохи легше, я ходила в сусіднє село за хлібом – там давали кожному по 600 грамів хліба, – згадує Катерина Желтова.

Але, незважаючи на всі випробування, вона із задоволенням ходила до школи, де встигала не тільки гарно вчитися, а й займатися спортом. Завжди брала участь у змаганнях з фізкультури чи легкої атлетики. Спорт став для неї заняттям, яке давало снагу, загартовувало. Не знала дівчинка, що цей гарт знадобиться їй під час воєнного лихоліття.

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На фронт пішла у вісімнадцять літ

Її фронтові дороги почалися у вісімнадцять років вона пішла захищати Вітчизну. Була діловодом-машиністкою, а згодом брала участь і у боях.

Екатерина Желтова в молодости

Її мужність і відвага були відзначені численними нагородами.

– Я воювала на Другому Білоруському фронті, у 330-й стрілецькій дивізії, отримала звання єфрейтора.

Сьогоднішні події в Україні шокують. Навіть у жахливому сні не снилося, що Росія розв’яже проти України війну. Я з жахом дивлюся на те, що відбувається. Моє покоління пережило Другу світову, а тепер мій онук – у лавах Збройних сил України, – каже ветеранка.

Своє перше і єдине кохання зустріла на війні

Посеред воєнного лихоліття, смертей і страждань дівчина зустріла своє перше кохання, яке стало для неї єдиним на все життя. Катерина Борисівна каже, що саме війна змусила усвідомити цінність життя.

Катерина Желтова із чоловіком
Катерина Желтова із чоловіком

– Війна може позбавити багатьох речей, навіть життя. Але вона не здатна завадити коханню, – впевнена жінка.

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Катерина і Василь Желтови більше двох років прослужили разом. А після закінчення війни одружилися. Їхня перша дитина народилася в Німеччині, де молода сім’я проходила службу.

Катерина Желтова, нагороди

Згодом родина переїхала до Миколаєва, а коли Василя перевели до Одеського військового округу, Катерина вперше ступила на балтську землю. Тут злетіли найкращі роки зрілості та прийшло затишне надвечір’я у колі рідних людей.

Тридцять літ улюбленої роботи

Працювати жінка влаштувалась на Балтську швейну фабрику. Дружний колектив та робота в експериментальному цеху, де шили ковдри, верхній одяг, а згодом – військову форму, приносили задоволення. Тож віддала улюбленій справі тридцять років.

– Катерина Борисівна спокійна, відповідальна, ввічлива й безвідмовна людина. Разом з нею працював і її чоловік, який, вийшовши у відставку, прийшов на фабрику, – згадує голова профспілки працівників фабрики Світлана Щербакан.

У чому ж еліксир здоров’я і секрети довголіття?

Катерина Желтова і сьогодні старається бути корисною своїй родині, турбується про рідних. Вона охоче готує обіди, робить запіканки та пече печиво. А ще – слідкує за своїм здоров’ям. Її день починається о 6-й ранку із зарядки та легкого сніданку. Обов’язковим ритуалом є перегляд новин – її цікавить, що відбувається в країні та світі. Любить вона доглядати за квітником та садом.

Катерина Желтова и ее семья
Катерина Желтова з онуком

У своєму щедролітті Катерина Борисівна відчуває тепло своєї родини. Про неї піклується сім’я її сина Олега. Вона щаслива, що має гарну родину, – сина та доньку, онуків і двох правнуків.

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– Ми з чоловіком прожили разом п’ятдесят славних літ, берегли одне одного. Найголовніше – зуміти пронести свою любов крізь випробування, не сваритись, поважати інтереси і думку своєї половинки, бути опорою один одному, – ділиться Катерина Борисівна життєвими премудростями.

Катерина Желтова, довгожителька

На запитання, чи є якийсь еліксир здоров’я та секрети довголіття пані Катерина відповіла:

– Бог його знає. Напевне, основний еліксир здоров’я – це любов до життя і до праці. А ще – в усьому треба знати міру. Я за своє життя жодного разу не зловживала алкогольними напоями, не мала шкідливих звичок. Їм тільки натуральні продукти і не переїдаю. Незважаючи на будь-які перипетії долі, щодня знаходжу причину, щоб усміхнутися життю. І не роблю людям зла. Думаю, це дає мені надію на щасливе та довге життя.

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