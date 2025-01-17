Про це інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За прогнозом фахівців, K-індекс, за допомогою якого характеризують ступінь геомагнітної активності, триматиметься в межах трьох балів із максимально можливих дев’яти.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні й класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

У чому небезпека магнітних бур і як від них захиститися

За даними вчених і медиків, процеси, що відбуваються в геомагнітному полі Землі, впливають на багато факторів. Під час магнітних бур страждає працездатність техніки, що використовує технологію радіозв’язку, а також самопочуття метеозалежних людей. Основні симптоми, з якими можна зіткнутися в дні бур – це слабкість, головний біль, запаморочення і ломота в суглобах.

Зазвичай як методи самодопомоги медики рекомендують дотримання режиму дня, своєчасний відхід до сну, виділення часу на відпочинок, прогулянки і легку фізичну активність. Якщо ці способи не допомагають, слід звернутися за консультацією до лікаря.