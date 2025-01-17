Об этом информирует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По прогнозу специалистов, K-индекс, с помощью которого характеризуют степень геомагнитной активности, будет держаться в пределах трех баллов из максимально возможных девяти.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

В чем опасность магнитных бурь и как от них защититься

По данным ученых и медиков, процессы, происходящие в геомагнитном поле Земли, влияют на многие факторы. Во время магнитных бурь страдает работоспособность техники, использующей технологию радиосвязи, а также самочувствие метеозависимых людей. Основные симптомы, с которыми можно столкнуться в дни бурь — это слабость, головная боль, головокружения и ломота в суставах.

Обычно в качестве методов самопомощи медики рекомендуют соблюдение режима дня, своевременный отход ко сну, выделение времени на отдых, прогулки и легкую физическую активность. Если эти способы не помогают, следует обратиться за консультацией к врачу.