Про це повідомляє прикордонна служба Республіки Молдова.

«Роботу КПП Паланка – Маякі – Удобне відновлено, проте фіксується збільшення потоку пасажирів та транспортних засобів. На в’їзді до Республіки Молдова багатолюдно. Працюємо на максимальній потужності! Просимо розуміння та терпіння!» – йдеться у повідомленні.

Учасникам транскордонного руху прикордонники рекомендують скористатися альтернативними маршрутами, зокрема пунктом пропуску Староказаче – Тудора.

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