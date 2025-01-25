Об этом сообщает пограничная служба Республики Молдова.

«Работа КПП Паланка – Маяки – Удобное возобновлена, однако фиксируется увеличение потока пассажиров и транспортных средств. На въезде в Республику Молдова многолюдно. Работаем на максимальной мощности! Просим понимания и терпения!» – говорится в сообщении.

Участникам трансграничного движения пограничники рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами, в частности, пунктом пропуска Староказачье – Тудора.

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