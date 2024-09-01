Новини Одеси та Одеської області

Чи зміняться графіки відключень світла 2 вересня

Чи зміняться графіки відключень світла 2 вересня

Завтра, у понеділок, 2 вересня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі продовжать діяти стабілізаційні відключення світла.

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, 2 вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:

  • 00:00-16:00 – одна черга відключень (4 години без світла на добу);
  • 16:00-24:00 – дві черги відключень (8 годин без світла на добу).

Ви також можете дізнатися: Як довго триватимуть відключення світла в Одесі

Водночас у компанії зазначили, що залежно від ситуації в енергосистемі в обсягах застосування обмежень можливі зміни, і радять стежити за повідомленнями «Укренерго» та ДТЕК.

Електроживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні, 1 вересня, стабілізаційні відключення світла було скасовано до 17:00. А після вказаного часу триватимуть відключення за графіками.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk