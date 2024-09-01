Чи зміняться графіки відключень світла 2 вересня

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, 2 вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00-16:00 – одна черга відключень (4 години без світла на добу);

16:00-24:00 – дві черги відключень (8 годин без світла на добу).

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Водночас у компанії зазначили, що залежно від ситуації в енергосистемі в обсягах застосування обмежень можливі зміни, і радять стежити за повідомленнями «Укренерго» та ДТЕК.

Електроживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні, 1 вересня, стабілізаційні відключення світла було скасовано до 17:00. А після вказаного часу триватимуть відключення за графіками.