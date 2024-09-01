Изменятся ли графики отключений света 2 сентября

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, 2 сентября, время применения и объем мер ограничения будут следующими:

00:00-16:00 – одна очередь отключений (4 часа без света в сутки);

16:00-24:00 – две очереди отключений (8 часов без света в сутки).

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В то же время в компании отметили, что в зависимости от ситуации в энергосистеме в объемах применения ограничений возможны изменения, и советуют следить за сообщениями «Укрэнерго» и ДТЭК.

Электропитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 1 сентября, стабилизационные отключения света были отменены до 17:00. А после указанного времени продолжатся отключения по графикам.