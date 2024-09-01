Новости Одессы и Одесской области

Изменятся ли графики отключений света 2 сентября

Изменятся ли графики отключений света 2 сентября

Завтра, в понедельник, 2 сентября 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе продолжат действовать стабилизационные отключения света.

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, 2 сентября, время применения и объем мер ограничения будут следующими:

  • 00:00-16:00 – одна очередь отключений (4 часа без света в сутки);
  • 16:00-24:00 – две очереди отключений (8 часов без света в сутки).

Вы также можете узнать: Как долго будут продолжаться отключения света в Одессе

В то же время в компании отметили, что в зависимости от ситуации в энергосистеме в объемах применения ограничений возможны изменения, и советуют следить за сообщениями «Укрэнерго» и ДТЭК.

Электропитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 1 сентября, стабилизационные отключения света были отменены до 17:00. А после указанного времени продолжатся отключения по графикам.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua