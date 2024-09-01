Изменятся ли графики отключений света 2 сентября

Завтра, в понедельник, 2 сентября 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе продолжат действовать стабилизационные отключения света.
По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, 2 сентября, время применения и объем мер ограничения будут следующими:
- 00:00-16:00 – одна очередь отключений (4 часа без света в сутки);
- 16:00-24:00 – две очереди отключений (8 часов без света в сутки).
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В то же время в компании отметили, что в зависимости от ситуации в энергосистеме в объемах применения ограничений возможны изменения, и советуют следить за сообщениями «Укрэнерго» и ДТЭК.
Электропитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 1 сентября, стабилизационные отключения света были отменены до 17:00. А после указанного времени продолжатся отключения по графикам.