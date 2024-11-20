Чи зміниться погода в Одесі завтра, 21 листопада – прогноз

У четвер, 21 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження: пориви південного вітру можуть досягати 17-22 м/с.
Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Одеситів і гостей міста знову закликають по можливості обмежити поїздки, не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач і відмовитися від відвідування пляжної зони через велику мінну небезпеку.
Прогноз погоди в Одесі на 21 листопада
В Одесі завтра хмарно. Можливий дощ.
Вітер південний, вдень перехідний у північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 13-15°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 21 листопада
По Одеській області завтра хмарно. Помірні опади, місцями значні, переважно у вигляді дощу.
Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, місцями до 10 °С, вдень 4-9°С, місцями до 12°С тепла.
На автодорогах області місцями видимість при опадах 1-2 км.
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