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Изменится ли погода в Одессе завтра, 21 ноября – прогноз

Изменится ли погода в Одессе завтра, 21 ноября – прогноз

Завтра, в четверг, 21 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение: порывы южного ветра могут достигать 17-22 м/с.

Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Одесситов и гостей города снова призывают по возможности ограничить поездки, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и отказаться от посещения пляжной зоны из-за большой минной опасности.

Прогноз погоды в Одессе на 21 ноября

В Одессе завтра облачно. Возможен дождь.

Ветер южный, днем переходящий в северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем 13-15°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 21 ноября

По Одесской области завтра облачно. Умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде дождя.

Ветер южный, днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, местами до 10 °С, днем 4-9°С, местами до 12°С тепла.

На автодорогах области местами видимость при осадках 1-2 км.

Вы также можете узнать: Как будут отключать свет в Одессе завтра, 21 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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