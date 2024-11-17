Новости Одессы и Одесской области

Испортится ли погода в Одессе завтра, 18 ноября – прогноз

Испортится ли погода в Одессе завтра, 18 ноября – прогноз

По прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 18 ноября 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается, а воздух днем может прогреться до 9-11°С.

Прогноз погоды в Одессе на 18 ноября

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Читайте также: В Одессе организовали подвоз воды – адреса

Прогноз погоды в Одесской области на 18 ноября

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, в прибрежной зоне до 6°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: В Одессе возобновляют работу «Пункти незламності».

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua