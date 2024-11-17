Испортится ли погода в Одессе завтра, 18 ноября – прогноз

По прогнозам синоптиков, завтра, в понедельник, 18 ноября 2024 года в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается, а воздух днем может прогреться до 9-11°С.
Прогноз погоды в Одессе на 18 ноября
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 18 ноября
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, в прибрежной зоне до 6°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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