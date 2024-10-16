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Чи зіпсується погода в Одесі завтра, 17 жовтня – прогноз

Чи зіпсується погода в Одесі завтра, 17 жовтня – прогноз

У четвер, 17 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Уночі Можливий дощ. Повітря вдень прогріється до 8-13°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 17 жовтня

В Одесі на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 11-13°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 17 жовтня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 8-13°С.

На автошляхах області видимість добра.

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