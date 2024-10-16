Испортится ли погода в Одессе завтра, 17 октября – прогноз

Завтра, в четверг, 17 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 8-13°С
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 17 октября
В Одессе на завтра синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 11-13°С.
Читайте также: На Одесчину надвигаются сильные заморозки: о чем должны позаботиться водители
Прогноз погоды в Одесской области на 17 октября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 8-13°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: Отопительный сезон уже на подходе: как Одесса готовится к холодам и блэкаутам.