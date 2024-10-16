Новости Одессы и Одесской области

Испортится ли погода в Одессе завтра, 17 октября – прогноз

Испортится ли погода в Одессе завтра, 17 октября – прогноз

Завтра, в четверг, 17 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 8-13°С

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 17 октября

В Одессе на завтра синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 11-13°С.

Читайте также: На Одесчину надвигаются сильные заморозки: о чем должны позаботиться водители

Прогноз погоды в Одесской области на 17 октября

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 8-13°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Отопительный сезон уже на подходе: как Одесса готовится к холодам и блэкаутам.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua