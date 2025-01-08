Чи збережеться тепло в Одесі – прогноз погоди на 9 січня

Завтра, у четвер, 9 січня 2025 року, Одесі та Одеській області без істотних опадів. Повітря вдень може прогрітися до 8-10 ° С, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 9 січня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-5°С, вдень 8-10°С.
Нагадаємо, 7 січня 2025 року в Одесі зареєстрували новий температурний рекорд
Прогноз погоди в Одеській області на 9 січня
По Одеській області на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С, місцями до 16°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Читайте також: Екокатастрофа в Чорному морі: мазут з російських танкерів рухається в бік Одеси.
Автор фото: Олександр Бурлак