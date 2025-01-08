Новини Одеси та Одеської області

Чи збережеться тепло в Одесі – прогноз погоди на 9 січня

Чи збережеться тепло в Одесі – прогноз погоди на 9 січня

Завтра, у четвер, 9 січня 2025 року, Одесі та Одеській області без істотних опадів. Повітря вдень може прогрітися до 8-10 ° С, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 9 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-5°С, вдень 8-10°С.

Нагадаємо, 7 січня 2025 року в Одесі зареєстрували новий температурний рекорд

Прогноз погоди в Одеській області на 9 січня

По Одеській області на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С, місцями до 16°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Читайте також: Екокатастрофа в Чорному морі: мазут з російських танкерів рухається в бік Одеси.

Автор фото: Олександр Бурлак

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk