Новини Одеси та Одеської області

Чи затьмарить магнітна буря недільний день 27 жовтня

Чи затьмарить магнітна буря недільний день 27 жовтня

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, у неділю, 27 жовтня 2024 року, на Землі очікують слабку магнітну бурю рівня G1.

Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також вона може негативно вплинути на здоров’я метеозалежних та людей похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Нагадаємо, напередодні на Сонці стався спалах, що спровокувало на Землі геомагнітний шторм у суботу, 26 жовтня.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані обуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею.

Магнітні бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття. Тому лікарі радять у дні магнітних бур знижувати активність, більше відпочивати і дуже уважно ставитись до свого здоров’я.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

  • Повноцінно висипатися (7-9 годин на день). Намагатися лягати спати і прокидатися одночасно.
  • Нормально харчуватися: віддавати перевагу легкій, багатій на вітаміни і мінерали їжі. Не пропускати прийоми їжі.
  • Обмежити споживання жирних, гострих та шкідливих страв, алкоголю, кави, енергетиків та тютюну.
  • Пити достатню кількість чистої води для підтримки водного балансу.
  • Займатися легкими фізичними вправами: йога, пілатес, басейн, прогулянки.
  • Дихати свіжим повітрям, щоб насичувати організм киснем: у парках, скверах, у дворі чи за містом.
  • Провітрювати приміщення щонайменше двічі на добу – вранці та ввечері.
  • Вранці приймати контрастний душ, увечері – розслаблюючу ванну, пити натуральний чай на травах (ромашка, м’ята, меліса).
  • Уникати стресових ситуацій, не вплутуватися в суперечки, не піддаватися на провокації.
  • Зменшити психічне, психологічне та фізичне навантаження.
  • Не забувати приймати ліки, які виписує лікар.
  • Звертатися до медиків, якщо самопочуття погіршується.

Вибір редакції: Останній перехід на зимовий час: плюси, мінуси та наслідки для українців.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk