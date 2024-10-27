Чи затьмарить магнітна буря недільний день 27 жовтня

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, у неділю, 27 жовтня 2024 року, на Землі очікують слабку магнітну бурю рівня G1.
Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також вона може негативно вплинути на здоров’я метеозалежних та людей похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Нагадаємо, напередодні на Сонці стався спалах, що спровокувало на Землі геомагнітний шторм у суботу, 26 жовтня.
Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані обуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею.
Магнітні бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття. Тому лікарі радять у дні магнітних бур знижувати активність, більше відпочивати і дуже уважно ставитись до свого здоров’я.
Як захиститися від впливу магнітної бурі
- Повноцінно висипатися (7-9 годин на день). Намагатися лягати спати і прокидатися одночасно.
- Нормально харчуватися: віддавати перевагу легкій, багатій на вітаміни і мінерали їжі. Не пропускати прийоми їжі.
- Обмежити споживання жирних, гострих та шкідливих страв, алкоголю, кави, енергетиків та тютюну.
- Пити достатню кількість чистої води для підтримки водного балансу.
- Займатися легкими фізичними вправами: йога, пілатес, басейн, прогулянки.
- Дихати свіжим повітрям, щоб насичувати організм киснем: у парках, скверах, у дворі чи за містом.
- Провітрювати приміщення щонайменше двічі на добу – вранці та ввечері.
- Вранці приймати контрастний душ, увечері – розслаблюючу ванну, пити натуральний чай на травах (ромашка, м’ята, меліса).
- Уникати стресових ситуацій, не вплутуватися в суперечки, не піддаватися на провокації.
- Зменшити психічне, психологічне та фізичне навантаження.
- Не забувати приймати ліки, які виписує лікар.
- Звертатися до медиків, якщо самопочуття погіршується.
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