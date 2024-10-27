Чи затьмарить магнітна буря недільний день 27 жовтня

Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також вона може негативно вплинути на здоров’я метеозалежних та людей похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Нагадаємо, напередодні на Сонці стався спалах, що спровокувало на Землі геомагнітний шторм у суботу, 26 жовтня.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані обуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею.

Магнітні бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття. Тому лікарі радять у дні магнітних бур знижувати активність, більше відпочивати і дуже уважно ставитись до свого здоров’я.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Повноцінно висипатися (7-9 годин на день). Намагатися лягати спати і прокидатися одночасно.

Нормально харчуватися: віддавати перевагу легкій, багатій на вітаміни і мінерали їжі. Не пропускати прийоми їжі.

Обмежити споживання жирних, гострих та шкідливих страв, алкоголю, кави, енергетиків та тютюну.

Пити достатню кількість чистої води для підтримки водного балансу.

Займатися легкими фізичними вправами: йога, пілатес, басейн, прогулянки.

Дихати свіжим повітрям, щоб насичувати організм киснем: у парках, скверах, у дворі чи за містом.

Провітрювати приміщення щонайменше двічі на добу – вранці та ввечері.

Вранці приймати контрастний душ, увечері – розслаблюючу ванну, пити натуральний чай на травах (ромашка, м’ята, меліса).

Уникати стресових ситуацій, не вплутуватися в суперечки, не піддаватися на провокації.

Зменшити психічне, психологічне та фізичне навантаження.

Не забувати приймати ліки, які виписує лікар.

Звертатися до медиків, якщо самопочуття погіршується.

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