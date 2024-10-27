Омрачит ли магнитная буря воскресный день 27 октября

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также она может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Напомним, накануне на Солнце произошла вспышка, что спровоцировало на Земле геомагнитный шторм в субботу, 26 октября.

Магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней.

Магнитные бури могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение самочувствия. Тому врачи советуют в дни магнитных бурь снижать активность, больше отдыхать и очень внимательно относиться к своему здоровью.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Пытаться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Нормально питаться: отдавать предпочтение легкой, богатой витаминами и минералами пищи. Не пропускать приемы пищи.

Ограничить потребление жирных, острых и вредных блюд, алкоголя, кофе, энергетиков и табака.

Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса.

Заниматься легкими физическими упражнениями: йога, пилатес, бассейн, прогулки.

Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом: в парках, скверах, во дворе или за городом.

Проветривать помещение минимум два раза в сутки – утром и вечером.

Утром принимать контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну, пить натуральный чай на травах (ромашка, мята, мелисса).

Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры, не поддаваться на провокации.

Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку.

Не забывать принимать лекарства, которые выписывает врач.

Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.

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