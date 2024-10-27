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Омрачит ли магнитная буря воскресный день 27 октября

Омрачит ли магнитная буря воскресный день 27 октября

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 27 октября 2024 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также она может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Напомним, накануне на Солнце произошла вспышка, что спровоцировало на Земле геомагнитный шторм в субботу, 26 октября.

Магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней.

Магнитные бури могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение самочувствия. Тому врачи советуют в дни магнитных бурь снижать активность, больше отдыхать и очень внимательно относиться к своему здоровью.

Как защититься от воздействия магнитной бури

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Пытаться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
  • Нормально питаться: отдавать предпочтение легкой, богатой витаминами и минералами пищи. Не пропускать приемы пищи.
  • Ограничить потребление жирных, острых и вредных блюд, алкоголя, кофе, энергетиков и табака.
  • Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса.
  • Заниматься легкими физическими упражнениями: йога, пилатес, бассейн, прогулки.
  • Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом: в парках, скверах, во дворе или за городом.
  • Проветривать помещение минимум два раза в сутки – утром и вечером.
  • Утром принимать контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну, пить натуральный чай на травах (ромашка, мята, мелисса).
  • Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры, не поддаваться на провокации.
  • Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку.
  • Не забывать принимать лекарства, которые выписывает врач.
  • Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.

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