Омрачит ли магнитная буря воскресный день 27 октября

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 27 октября 2024 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также она может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Напомним, накануне на Солнце произошла вспышка, что спровоцировало на Земле геомагнитный шторм в субботу, 26 октября.
Магнитная буря – это возмущения геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней.
Магнитные бури могут оказывать влияние на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение самочувствия. Тому врачи советуют в дни магнитных бурь снижать активность, больше отдыхать и очень внимательно относиться к своему здоровью.
Как защититься от воздействия магнитной бури
- Полноценно высыпаться (7-9 часов в день). Пытаться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Нормально питаться: отдавать предпочтение легкой, богатой витаминами и минералами пищи. Не пропускать приемы пищи.
- Ограничить потребление жирных, острых и вредных блюд, алкоголя, кофе, энергетиков и табака.
- Пить достаточное количество чистой воды для поддержания водного баланса.
- Заниматься легкими физическими упражнениями: йога, пилатес, бассейн, прогулки.
- Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом: в парках, скверах, во дворе или за городом.
- Проветривать помещение минимум два раза в сутки – утром и вечером.
- Утром принимать контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну, пить натуральный чай на травах (ромашка, мята, мелисса).
- Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры, не поддаваться на провокации.
- Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку.
- Не забывать принимать лекарства, которые выписывает врач.
- Обращаться к медикам, если самочувствие ухудшается.
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