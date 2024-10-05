Як пережити потужну магнітну бурю в суботу, 5 жовтня

Такі дані публікує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі такої інтенсивності можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або високим кров’яним тиском. Такі симптоми, як головний біль, запаморочення, занепокоєння і загальний дискомфорт, можуть виникнути через зміни атмосферного тиску та електромагнітного середовища.

Крім проблем зі здоров’ям, магнітні бурі можуть заважати роботі технологій. Вони можуть порушити роботу електромереж, систем GPS та інших навігаційних інструментів, що може мати значні наслідки для транспортних і супутникових операцій.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового способу життя: