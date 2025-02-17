Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок «Дія» до 20-го числа першого місяця кварталу – з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня і з 1 до 20 жовтня. Це можуть зробити:

учасники бойових дій;

люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус УБД або ОІВВ має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

При цьому необхідно не тільки авторизуватися в застосунку «Дія», а й:

мати верифікований РНОКПП (картка платника податків);

бути старшим за 18 років;

мати статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

відкрити спеціальний рахунок «Дія.Картка» в банку – учаснику програми.

Як подати заяву на отримання державної допомоги?

Зайти в «Дію» і натиснути – «Сервіси».

Обрати розділ «Ветеранський спорт» та ознайомитися з умовами.

Дочекатися перевірки на відповідність вимогам.

Вибрати «Дія.Картка» для виплат.

Перевірити заяву та натиснути «Відправити».

Очікувати на зарахування коштів.

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг на спортивних майданчиках, у тренажерних залах, секціях та клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.

Кошти потрібно використати повністю або частково протягом трьох місяців. Залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а вам автоматично нараховуватимуться у наступному кварталі.

Якщо виникли запитання, телефонуйте до Мінветеранів за номерами – (063) 03-540-85 або (063) 23-027-88.

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