Чи турбуватимуть сьогодні, 21 жовтня, магнітні бурі

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 21 жовтня 2024 року, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, тоді як раніше на цей день прогнозували «підвищену геомагнітну активність та періоди штормової космічної погоди».
Втім, не виключено, що невелика магнітна буря нагряне вже днями – за попередніми прогнозами, пік високої сонячної активності очікується з 22 по 26 жовтня.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликані збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення чи поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку Землі.
Що ж до впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді це це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття.
Як полегшити вплив магнітних бур на людину?
- Під час магнітних бур важливо досить відпочивати й дотримуватись. режим сну – це допоможе організму краще справлятися зі стресом.
- Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, варто регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати відповідні препарати, якщо їх призначив лікар.
- Бажано уникати важкої та солоної їжі, кави та алкоголю. Вживайте більше фруктів, овочів та пийте достатньо води.
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- Помірні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі або легка зарядка можуть допомогти покращити кровообіг та зменшити негативний вплив бурі.
- Підвищена дратівливість та стрес – часті супутники магнітних бур. Прийом заспокійливих чаїв, таких як меліса, ромашка або м’ята, може допомогти зменшити напругу.
- Мінімізуйте стресові ситуації, оскільки магнітні бурі можуть посилювати емоційну напругу. Практики релаксації та медитація допоможуть підтримувати душевний баланс.
- Під час найінтенсивніших магнітних бур краще залишатися вдома або в закритих приміщеннях.