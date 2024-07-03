Як відключатимуть в Одесі світло 4 липня і чи стануть м’якшими графіки

Як відключатимуть в Одесі світло 4 липня і чи стануть м’якшими графіки

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 4 липня 2024 року, графіки погодинних відключень в Одесі, як і по всій Україні, діятимуть протягом доби.

З 07:00 до 13:00 і з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Таким чином, висока ймовірність відключень і у «світло-сірій зоні» графіків, зазначають у ДТЕК.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, причина запровадження обмежень – зростання енергоспоживання через спекотну погоду, а також наслідки російських атак на енергооб’єкти.

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