Як відключатимуть в Одесі світло 4 липня і чи стануть м’якшими графіки

З 07:00 до 13:00 і з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Таким чином, висока ймовірність відключень і у «світло-сірій зоні» графіків, зазначають у ДТЕК.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, причина запровадження обмежень – зростання енергоспоживання через спекотну погоду, а також наслідки російських атак на енергооб’єкти.