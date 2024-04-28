Пойдет ли на убыль магнитная буря: прогноз на 28 апреля

Как и прогнозировали ранее специалисты по космической погоде, в последние выходные апреля 2024 года солнечная активность значительно повысилась, вызвав на Земле магнитную бурю. Но если накануне геомагнитная обстановка была достаточно напряженной, то сегодня, в воскресенье, 28 апреля, напряжение, как ожидается, немного спадет, прогнозируют специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
«Возможны отдельные возмущенные периоды», – так охарактеризовали сегодняшний день в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Тем не менее расслабляться метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний пока что рано: понедельник, 29 апреля 2024 года, также обещает быть неспокойным.
Магнитные бури: а что в мае?
Согласно предварительным прогнозам, май также начнется хоть и со слабой, но тем не менее для кого-то достаточно ощутимой магнитной бури: неспокойными, как ожидается, будут 1-3 и 5-7 мая.
А вот 11-17 мая возможна сильная магнитная буря, способная вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также привести к нарушению работы некоторых технических систем.
20-25 мая магнитная буря будет слабой. Ее влияние на людей и технику будет менее ощутимым, но все же возможно ухудшение самочувствия у некоторых людей.
Еще одна сильная магнитная буря не исключается и в конце месяца – примерно 28 мая. Ее влияние будет похожим на влияние магнитной бури 11-17 мая.
В то же время не следует забывать, что предсказать в точности поведение Солнца в такой долгосрочной перспективе практически невозможно, и поэтому данный прогноз еще может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону.
Влияние магнитных бурь на наше здоровье
Несмотря на то, что некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако в дни вероятных магнитных возмущений метеозависимые люди могут ощущать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Чаще всего жалуются на такие симптомы:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или понижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
В то же время большинство людей никакого отрицательного воздействия на самочувствие не ощущают.
Магнитные бури-2024: как защититься
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- уделять время физической активности;
- предпочитать здоровое питание;
- отдыхать и высыпаться;
- пить чистую воду или травяной чай;
- не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей;
- стараться меньше нервничать и стрессовать;
- проверить содержание домашней аптечки на наличие необходимых медикаментов.