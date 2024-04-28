Пойдет ли на убыль магнитная буря: прогноз на 28 апреля

«Возможны отдельные возмущенные периоды», – так охарактеризовали сегодняшний день в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Тем не менее расслабляться метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний пока что рано: понедельник, 29 апреля 2024 года, также обещает быть неспокойным.

Магнитные бури: а что в мае?

Согласно предварительным прогнозам, май также начнется хоть и со слабой, но тем не менее для кого-то достаточно ощутимой магнитной бури: неспокойными, как ожидается, будут 1-3 и 5-7 мая.

А вот 11-17 мая возможна сильная магнитная буря, способная вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также привести к нарушению работы некоторых технических систем.

20-25 мая магнитная буря будет слабой. Ее влияние на людей и технику будет менее ощутимым, но все же возможно ухудшение самочувствия у некоторых людей.

Еще одна сильная магнитная буря не исключается и в конце месяца – примерно 28 мая. Ее влияние будет похожим на влияние магнитной бури 11-17 мая.

В то же время не следует забывать, что предсказать в точности поведение Солнца в такой долгосрочной перспективе практически невозможно, и поэтому данный прогноз еще может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону.

Влияние магнитных бурь на наше здоровье

Несмотря на то, что некоторые исследования показывают возможное влияние магнитных бурь на здоровье человека, такое воздействие еще не полностью выяснено. Однако в дни вероятных магнитных возмущений метеозависимые люди могут ощущать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Чаще всего жалуются на такие симптомы:

ухудшение настроения и самочувствия;

повышение или понижение артериального давления;

нарушение сна или бессонница;

раздражительность и тревожность;

боль в суставах;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

В то же время большинство людей никакого отрицательного воздействия на самочувствие не ощущают.

Магнитные бури-2024: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций: