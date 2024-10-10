Чи очікуються магнітні бурі у четвер, 10 жовтня

У четвер, 10 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері – без магнітних бур, інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі відбуваються через викиди корональної плазми із Сонця. Коли ця плазма досягає Землі, вона взаємодіє з її магнітним полем, що може викликати збої в роботі електронних систем, зв’язку та навігації.

Такі бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією. Під час магнітних бур можуть виникати головні болі, запаморочення, підвищена тривожність і загальне погіршення самопочуття, пов’язане зі змінами атмосферного тиску та електромагнітного поля.

У період надзвичайної сонячної активності необхідно з особливою турботою подбати про своє здоров’я. У дні активних спалахів на сонці фахівці рекомендують відкласти справи, що потребують підвищеної концентрації та уваги.