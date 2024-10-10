Чи очікуються магнітні бурі у четвер, 10 жовтня

За прогнозами астросиноптиків, сьогодні суттєвих магнітних бур не очікується, магнітосфера Землі буде у спокійному стані.
У четвер, 10 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері – без магнітних бур, інформує Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
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Магнітні бурі відбуваються через викиди корональної плазми із Сонця. Коли ця плазма досягає Землі, вона взаємодіє з її магнітним полем, що може викликати збої в роботі електронних систем, зв’язку та навігації.
Такі бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією. Під час магнітних бур можуть виникати головні болі, запаморочення, підвищена тривожність і загальне погіршення самопочуття, пов’язане зі змінами атмосферного тиску та електромагнітного поля.
У період надзвичайної сонячної активності необхідно з особливою турботою подбати про своє здоров’я. У дні активних спалахів на сонці фахівці рекомендують відкласти справи, що потребують підвищеної концентрації та уваги.