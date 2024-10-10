Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 10 октября

В четверг, 10 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере – без магнитных бурь, информирует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури происходят из-за выбросов корональной плазмы из Солнца. Когда эта плазма достигает Земли, она взаимодействует с ее магнитным полем, что может вызвать сбои в работе электронных систем, связи и навигации.

Такие бури могут негативно сказываться на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, головокружение, повышенная тревожность и общее ухудшение самочувствия, связанное с изменениями атмосферного давления и электромагнитного поля.

В период чрезвычайной солнечной активности необходимо с особой заботой позаботиться о своем здоровье. В дни активных вспышек на солнце специалисты рекомендуют отложить дела, требующие повышенной концентрации и внимания.