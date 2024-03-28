Чи можливі блекаути на Одещині: очільник ОВА розповів про резерви генераторів

Чи буде в Одесі світло

За його словами, попри складність ситуації та значні пошкодження, фахівці змогли впоратися з викликом і повернути світло в домівки людей.

— Сьогодні заклади, які найбільше потребують цього, забезпечені усім і протягом певного часу можуть автономно працювати. Зокрема, це медичні установи та дитячі заклади, — сказав Кіпер.

Чи буде в Одесі мобільний звʼязок

Очільник ОВА додав щодо важливості покращення мобільного зв’язку в регіоні. За його словами, оператори зв’язку мають вжити заходів для збільшення потужності веж та оснащення їх додатковими генераторами.

— Протягом останнього тижня було дуже багато зустрічей з операторами звʼязку. Розв’язували питання, щоб вони могли оперативно надавати сигнал без збоїв. Сьогодні це важливо, щоб була комунікація. Особливо під час повітряної тривоги, — наголосив Олег Кіпер.

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