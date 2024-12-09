Чи готуватись до магнітної бурі сьогодні, 9 грудня?

Спокійну геомагнітну обстановку обіцяють сьогодні і в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Втім, американський метеорологічний центр NOAA попереджає про підвищену сонячну активність, здатну спровокувати магнітні бурі наступного тижня – з 9 по 15 грудня.

Попередньо, у грудні 2024 року на нас чекає ще кілька магнітних бур, які, ймовірно, будуть помірними.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть викликати головний біль, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їх вплив на організм.

Фахівці радять метеозалежним людям у ці дні більше уваги приділити своєму здоров’ю.

Зокрема, корисно:

збалансувати раціон, включити продукти, що зміцнюють судини;

підтримувати активний спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ або обливати холодною водою;

забезпечити чергування роботи та відпочинку, уникати перевтоми.

також уникайте стресів і намагайтеся більше відпочивати.

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