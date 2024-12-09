Готовиться ли к магнитной буре сегодня, 9 декабря?

Спокойную геомагнитную обстановку обещают на сегодняшний день и в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Впрочем, американский метеорологический центр NOAA предупреждает о повышенной солнечной активности, способной спровоцировать магнитные бури на предстоящей неделе – с 9 по 15 декабря.

Предварительно, в декабре 2024 года нас ждет еще несколько магнитных бурь, которые, по всей вероятности, будут умеренными.

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.

Специалисты советуют метеозависимым людям в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.

В частности, полезно:

сбалансировать рацион, включить продукты, укрепляющие сосуды;

поддерживать активный образ жизни, гулять на свежем воздухе;

принимать контрастный душ или обливать холодной водой;

обеспечить дежурство работы и отдыха, избегать переутомления.

также избегайте стрессов и старайтесь больше отдыхать.

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