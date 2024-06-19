Будут ли действовать графики отключений света в Одессе 20 июня

Будут ли действовать графики отключений света в Одессе 20 июня

Завтра, в четверг, 20 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, продолжат действовать графики почасовых отключений света.

Таково распоряжение НЭК «Укрэнерго».

Как уточнили в компании ДТЭК «Одесские электросети», стабилизационные отключения будут действовать в течение суток – с 00:00 до 24:00.

Причина таких ограничений – высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней, когда, как известно, энергопотребление как правило выше, чем на выходных.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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В ДТЭК также напоминают, что посмотреть графики отключений по своему адресу можно:

Напомним, сегодня, 19 июня, графики почасовых отключений света в Одессе также действуют в течение суток и продлятся до 24:00.

Как сообщалось ранее, из-за вывода в ремонт энергоблоков атомных электростанций до конца июля с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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