Як відключатимуть в Одесі світло 19 червня

Про це повідомляє компанія ДТЕК «Одеські електромережі» із посиланням на відповідну команду НЕК «Укренерго».

Причина – прогнозоване зростання споживання через спекотнішу погоду.

При цьому електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Графіки можна переглянути в чат-ботах Viber та Telegram та на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія».

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що протягом наступних кількох тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато складніша, ніж раніше, і з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту доби. Так продовжуватиметься, орієнтовно, до кінця липня. Це з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.