Чи будуть в Одесі вводити графіки подачі води – відповідь “Інфоксводоканалу”

Чи будуть в Одесі вводити графіки подачі води – відповідь “Інфоксводоканалу”

Кілька водоканалів України, зокрема в Київській та Сумській областях, уже перейшли на водопостачання за графіками. “Інфоксводоканал” поки що таку можливість не розглядає, адже сподівається на сумлінність споживачів, які заборгували підприємству аж півмільярда гривень.

Про це повідомили в “Інфоксводоканалі”.

У компанії зазначили, що нинішнє пекельне літо призвело до збільшення споживання води одеситами майже на 30% – до 400 мільйонів літрів на добу.

“Значне навантаження на мережі та аномальні температурні режими негативно впливають на обладнання та трубопроводи, збільшуючи кількість їхніх пошкоджень. У той час, коли стовпчик термометра мало не щодня оновлює історичний максимум, кількість аварій зросла втричі. Щодня аварійні бригади “Інфоксводоканалу” ліквідовують близько сотні аварій”, – йдеться в повідомленні.

Наскільки важко у спеку залишитися без води, на собі нещодавно відчули чимало жителів центральної частини міста.

В умовах, коли електроенергія, витратні матеріали та пальне постійно дорожчають, а тарифи на водопостачання не змінюються, забезпечувати роботу аварійних бригад стає дедалі важче.

“Сьогодні, як ніколи важливо цінувати воду і пам’ятати якою ціною вона дістається. Очищати та подавати воду, вчасно усувати пошкодження, не запроваджувати графіки подачі води – це все можливо, в першу чергу, завдяки своєчасним оплатам споживачів. Тож, чи буде вода в оселях, залежить від кожного з нас”, – кажуть в “Інфоксводоканалі”.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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