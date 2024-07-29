Чи будуть в Одесі вводити графіки подачі води – відповідь “Інфоксводоканалу”

Про це повідомили в “Інфоксводоканалі”.

У компанії зазначили, що нинішнє пекельне літо призвело до збільшення споживання води одеситами майже на 30% – до 400 мільйонів літрів на добу.

“Значне навантаження на мережі та аномальні температурні режими негативно впливають на обладнання та трубопроводи, збільшуючи кількість їхніх пошкоджень. У той час, коли стовпчик термометра мало не щодня оновлює історичний максимум, кількість аварій зросла втричі. Щодня аварійні бригади “Інфоксводоканалу” ліквідовують близько сотні аварій”, – йдеться в повідомленні.

Наскільки важко у спеку залишитися без води, на собі нещодавно відчули чимало жителів центральної частини міста.

В умовах, коли електроенергія, витратні матеріали та пальне постійно дорожчають, а тарифи на водопостачання не змінюються, забезпечувати роботу аварійних бригад стає дедалі важче.

“Сьогодні, як ніколи важливо цінувати воду і пам’ятати якою ціною вона дістається. Очищати та подавати воду, вчасно усувати пошкодження, не запроваджувати графіки подачі води – це все можливо, в першу чергу, завдяки своєчасним оплатам споживачів. Тож, чи буде вода в оселях, залежить від кожного з нас”, – кажуть в “Інфоксводоканалі”.

Читайте також: В одному з міст Одеської області вода з бюветів стала платною: причини