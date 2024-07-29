Будут ли в Одессе вводить графики подачи воды — ответ «Инфоксводоканала»

Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».

В компании отметили, что нынешнее адское лето привело к увеличению потребления воды одесситами почти на 30% — до 400 миллионов литров в сутки.

«Значительная нагрузка на сети и аномальные температурные режимы негативно влияют на оборудование и трубопроводы, увеличивая количество их повреждений. В то время, когда столбик термометра чуть ли не ежедневно обновляет исторический максимум, количество аварий выросло втрое. Ежедневно аварийные бригады «Инфоксводоканала» ликвидируют около сотни аварий», — говорится в сообщении.

Насколько трудно в жару остаться без воды, на себе недавно ощутили многие жители центральной части города.

В условиях, когда электроэнергия, расходные материалы и горючее постоянно дорожают, а тарифы на водоснабжение не меняются, обеспечивать работу аварийных бригад в становится все труднее.

«Сегодня, как никогда важно ценить воду и помнить какой ценой она достается. Очищать и подавать воду, вовремя устранять повреждения, не вводить графики подачи воды — это все возможно, в первую очередь, благодаря своевременным оплатам потребителей. Поэтому, будет ли вода в домах зависит от каждого из нас», говорят в «Инфоксводоканале».

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