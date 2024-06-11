Будет ли в Одессе свет: что обещают энергетики 12 июня

По данным компании-регулятора «Укрэнерго», завтра, в среду, 12 июня 2024 года, по всей Украине будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии с 15:00 до 23:00 часов.
Как пояснили в компании, причина ограничений – рост энергопотребления из-за жаркой погоды.
Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Напомним, сегодня, 11 июня, графики почасовых отключений по всей стране были продлены – они будут действовать не до 19:00, как сообщалось ранее, а до 23:00 часов.
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