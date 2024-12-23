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Чи болітиме голова: прогноз магнітних бур на 23 грудня

Чи болітиме голова: прогноз магнітних бур на 23 грудня

Сьогодні, у понеділок, 23 грудня 2024 року, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні. Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде тихим.

За попередніми прогнозами, слабка магнітна буря можлива 26-28 грудня.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин. Більшість людей у ​​дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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