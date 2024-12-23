Будет ли болеть голова: прогноз магнитных бурь на 23 декабря

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихим.

По предварительным прогнозам, слабая магнитная буря возможна 26-28 декабря.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.

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