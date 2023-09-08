Через обстріл Одеської області в Румунії хочуть евакуювати ціле село

У Румунії можуть евакуювати мешканців Плаури, біля якого кілька днів тому знайшли уламки російського безпілотника.

Таку можливість обговорив мер румунської комуни Чааталкій Тудор Чернега з міністром оборони країни Анхелем Тілваром, повідомляє Digi24.

Село розташоване біля кордону з Україною, не більше ніж за 300 м від порту Ізмаїл, який останнім часом зазнає регулярних масованих атак російських дронів.

Мер зазначив, що багато жителів стурбовані тим, що російські дрони, які атакують Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста.

Мер Тудор Чернега звернувся до влади із проханням підтримати мешканців села Плауру.

За його словами, не всі місцеві жителі хочуть їхати, тож евакуація буде добровільною. А бажаючі переміститися будуть забезпечені харчуванням та житлом, як і українські біженці.

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