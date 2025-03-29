Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», цього дня без електропостачання тимчасово залишаться такі адреси (Центральний РЕМ):
- Ференца Ліста, 1-9;
- Ближні млини, 1-59;
- Бреуса, 37-43а;
- Весіння, 1-13а;
- Весняна, 7;
- Композитора Вербицького, 1-57;
За темою: Коли одеситам повернуть світло: про нову тактику обстрілів і ситуацію з енергопостачанням на Одещині
- Дерибасівська, 12, 14;
- Композитора Бортнянського, 13-40;
- Ланжеронівська, 8-16;
- Івана Фунтового, 30-40;
- Олексія Вадатурського, 96-110;
- М. Бойчука, 40-48б;
- Рішельєвська, 4;
- Ганни Михайленко, 6-35;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. Костянтина Пігрова, 25.
Завершити роботи планується до 19:00.
Читайте також: Що робити, якщо не згодні з нарахуванням за світло?