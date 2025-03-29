Отключение света
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Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», цього дня без електропостачання тимчасово залишаться такі адреси (Центральний РЕМ):

  • Ференца Ліста, 1-9;
  • Ближні млини, 1-59;
  • Бреуса, 37-43а;
  • Весіння, 1-13а;
  • Весняна, 7;
  • Композитора Вербицького, 1-57;

За темою: Коли одеситам повернуть світло: про нову тактику обстрілів і ситуацію з енергопостачанням на Одещині

  • Дерибасівська, 12, 14;
  • Композитора Бортнянського, 13-40;
  • Ланжеронівська, 8-16;
  • Івана Фунтового, 30-40;
  • Олексія Вадатурського, 96-110;
  • М. Бойчука, 40-48б;
  • Рішельєвська, 4;
  • Ганни Михайленко, 6-35;
  • пров. Парашутний, 1, 1б;
  • пров. Костянтина Пігрова, 25.

Завершити роботи планується до 19:00.

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