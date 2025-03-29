Отключение света
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Как пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», в этот день без электроснабжения временно останутся такие адреса (Центральный РЭС):

  • Ференца Листа, 1-9;
  • Ближние мельницы, 1-59;
  • Бреуса, 37-43а;
  • Весенняя, 1-13а;
  • Весенняя, 7;
  • Композитора Вербицкого, 1-57;
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  • Дерибасовская, 12, 14;
  • Композитора Бортнянского, 13-40;
  • Ланжероновская, 8-16;
  • Ивана Фунтового, 30-40;
  • Алексея Вадатурского, 96-110;
  • М. Бойчука, 40-48б;
  • Ришельевская, 4;
  • Анны Михайленко, 6-35;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. Константина Пигрова, 25.

Завершить работы планируется до 19:00.

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