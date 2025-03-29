Как пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», в этот день без электроснабжения временно останутся такие адреса (Центральный РЭС):
- Ференца Листа, 1-9;
- Ближние мельницы, 1-59;
- Бреуса, 37-43а;
- Весенняя, 1-13а;
- Весенняя, 7;
- Композитора Вербицкого, 1-57;
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- Дерибасовская, 12, 14;
- Композитора Бортнянского, 13-40;
- Ланжероновская, 8-16;
- Ивана Фунтового, 30-40;
- Алексея Вадатурского, 96-110;
- М. Бойчука, 40-48б;
- Ришельевская, 4;
- Анны Михайленко, 6-35;
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- пер. Константина Пигрова, 25.
Завершить работы планируется до 19:00.
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