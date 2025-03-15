Про це повідомили в компанії ДТЕК «Одеські елеектросети».

Орієнтовний час повернення електроенергії до будинків одеситів – до 17:00.

Тим же, у кого світло зараз є, радять поки що користуватися потужними електроприладами по черзі, щоб знизити навантаження на мережу.

Водночас стабілізаційні відключення світла сьогодні не запроваджувалися.

Нагадаємо, увечері 14 березня ударні безпілотники атакували підстанції, які відповідають за постачання міст Чорноморськ та Білгород-Дністровський. Внаслідок цього Чорноморськ майже повністю залишився без світла. Станом на сьогоднішній ранок електропостачання міста-супутника Одеси було відновлено.

Читайте також: Коли одеситам повернуть світло: про нову тактику обстрілів та ситуацію з енергопостачанням на Одещині.