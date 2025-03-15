Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские элоектросети».

Ориентировочное время возврата электроэнергии в дома одесситов – до 17:00.

Тем же, к кого свет есть, советуют пока пользоваться мощными электроприборами поочередно, чтобы снизить нагрузку на сеть.

В то же время стабилизационные отключения света сегодня не вводились.

Напомним, вечером 14 марта ударные беспилотники атаковали подстанции, отвечающие за снабжение городов Черноморск и Белгород-Днестровский. В результате Черноморск почти полностью остался без света. По состоянию на утро сегодняшнего дня электроснабжение города-спутника Одессы было восстановлено.

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