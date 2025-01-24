Згідно з інформацією, відключення тепла було спричинене заміною засувки діаметром 100 мм у трубопроводі. Роботи розпочалися вранці та триватимуть до 19:00.

Міська влада запевняє, що відновлення теплопостачання відбудеться одразу після завершення ремонту. Одеситів просять поставитися до ситуації з розумінням та стежити за оновленнями щодо завершення робіт.

Адреси, де немає опалення:

просп. Адміралський, 3,5-13,15,17-27,29,30.

вул. Бригадна, 62

вул. Докова, 17,20,21

вул. Віталія Гуляєва, 1-13, 15, 15а

вул. Щоглова, 8,10,12,14,15,16,18,22/1,22с

вул. Новаторів, 5, 5а,13,15,17

вул. Палубна, 5,6,7,8,10

пров. Палубний, 1-5

вул. Суднобудівна, 5,7,9,11,13,15,17,21

вул. Танкерна, 5,11,13.

вул. Трудова, 3,5,6,8,9,10,12,13,16.

вул. Григорія Зленка, 18а.

Раніше ми повідомляли що робити, коли вдома немає опалення чи ледь теплі батареї