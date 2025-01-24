24 января часть одесситов осталась без теплоснабжения. Причиной стало проведение ремонтных работ на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Согласно информации, отключение тепла было вызвано заменой задвижки диаметром 100 мм в трубопроводе. Работы начались утром и продлятся до 19:00.
Городские власти уверяют, что восстановление теплоснабжения состоится сразу после завершения ремонта. Одесситов просят отнестись к ситуации с пониманием и следить за обновлениями по завершению работ.
Адреса, где нет отопления:
- просп. Адмиральский, 3,5-13,15,17-27,29,30.
- ул. Бригадная, 62
- ул. Докова, 17,20,21
- ул. Виталия Гуляева, 1-13, 15, 15а
- ул. Щеглова, 8,10,12,14,15,16,18,22/1,22с
- ул. Новаторов, 5, 5а,13,15,17
- ул. Палубная, 5,6,7,8,10
- переулок Палубный, 1-5
- ул. Судостроительная, 5,7,9,11,13,15,17,21
- ул. Танкерная, 5,11,13.
- ул. Трудовая, 3,5,6,8,9,10,12,13,16.
- ул. Григория Зленко, 18а.
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