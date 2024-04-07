Часть центра Одессы временно закроют для проезда: названа причина

Сегодня, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в Одессе состоится традиционная велогонка «Мемориал Уточкина», организованная общественной организацией «Южная велосипедная лига г. Одессы». В этой связи часть центра города временно закроют для проезда.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
«В связи с проведением велогонки 7 апреля 2024 с 08:30 до 11:30 будет временно ограничен въезд на ул. Маразлиевскую (от пер. Нахимова до ул. Троицкой), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях»,
– говорится в сообщении.
Водителей просят учесть этот факт при перемещении по городу.
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