Новости Одессы и Одесской области

Часть центра Одессы временно закроют для проезда: названа причина

Часть центра Одессы временно закроют для проезда: названа причина

Сегодня, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в Одессе состоится традиционная велогонка «Мемориал Уточкина», организованная общественной организацией «Южная велосипедная лига г. Одессы». В этой связи часть центра города временно закроют для проезда.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«В связи с проведением велогонки 7 апреля 2024 с 08:30 до 11:30 будет временно ограничен въезд на ул. Маразлиевскую (от пер. Нахимова до ул. Троицкой), кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях»,

– говорится в сообщении.

Водителей просят учесть этот факт при перемещении по городу.

Читайте также: Велосипедная Одесса: насколько она удобна и где безопасно передвигаться.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua