Новини Одеси та Одеської області

Частина вулиць Одеси 16 листопада залишиться без газу

Частина вулиць Одеси 16 листопада залишиться без газу

В Одесі завтра частину вулиць залишиться без газу через проведення робіт на газопроводі середнього тиску по вул. Бреуса на розі пров. Квіткового. Газопостачання буде відсутнє з 9 до 18 години.

Про це повідомили на сайті АТ “Одесагаз”.

У повідомленні йдеться, що без газу залишаться мешканці наступних адрес:

  • вул. Люстдорфська дорога, 11;
  • вул. Чернишевського, 3;
  • вул. Авіаційна, 48;
  • вул. Малиновського, 16-б, 18, 18-а;
  • вул. Цегельна-Заводська, 2;
  • пров. Хвойний, 3, 8;
  • вул. Скворцова, 2, 4, 4-а;
  • вул. Ш. Руставелі, 9, 23;
  • вул. Бреуса, 18, 63/1;
  • вул. Єфімова, 42;
  • вул. Бабаджаняння 25-б,68/1;
  • вул. Косівська, 2-д.

Раніше “Одеське життя” писало, що Україна готова розглянути підвищення тарифів на газ та електрику для населення. Також у бюджеті на 2024 рік заплановано суму для виплати субсидій.

Читайте також: В Одесі стартував опалювальний сезон: коли стане тепло у квартирах

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати