Частина вулиць Одеси 16 листопада залишиться без газу

В Одесі завтра частину вулиць залишиться без газу через проведення робіт на газопроводі середнього тиску по вул. Бреуса на розі пров. Квіткового. Газопостачання буде відсутнє з 9 до 18 години.
Про це повідомили на сайті АТ “Одесагаз”.
У повідомленні йдеться, що без газу залишаться мешканці наступних адрес:
- вул. Люстдорфська дорога, 11;
- вул. Чернишевського, 3;
- вул. Авіаційна, 48;
- вул. Малиновського, 16-б, 18, 18-а;
- вул. Цегельна-Заводська, 2;
- пров. Хвойний, 3, 8;
- вул. Скворцова, 2, 4, 4-а;
- вул. Ш. Руставелі, 9, 23;
- вул. Бреуса, 18, 63/1;
- вул. Єфімова, 42;
- вул. Бабаджаняння 25-б,68/1;
- вул. Косівська, 2-д.
Раніше “Одеське життя” писало, що Україна готова розглянути підвищення тарифів на газ та електрику для населення. Також у бюджеті на 2024 рік заплановано суму для виплати субсидій.
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