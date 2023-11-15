Частина вулиць Одеси 16 листопада залишиться без газу

Розмір грошової допомоги на закупівлю дров в Україні збільшили вдвічі Кабмін ухвалив рішення щодо збільшення грошової допомоги на закупівлю дров – тепер на купівлю твердого пічного побутового палива українці отримають по 16,2 тис. грн. Раніше розмір субсидії складав 7 тис. грн. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині повідомили, коли почнеться опалювальний сезон На Одещині незабаром розпочнеться опалювальний сезон 2023/2024 рр. Сьогодні, 8 листопада, в Одеській ОВА повідомили орієнтовні дати його початку в різних містах області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Якщо немає опалення: як швидко нагріти постіль та зігрітися перед сном? Незважаючи на короткочасне потепління, осінь все ж таки бере своє, і ночі стають досить прохолодними. А опалення ще не включили … І лягати спати в холодну ліжко ох, як неприємно! Чи є вихід? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ