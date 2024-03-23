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Частина Одеси залишилася без води – чому та коли дадуть

Частина Одеси залишилася без води – чому та коли дадуть

Сьогодні вранці, 23 березня 2024 року, через відсутність електроенергії припинено водопостачання Київського та Хаджибейського районів Одеси.

Про це повідомляє Телеграм-канал “Одеса Офіційно”, посилаючись на інформацію філії “Інфоксводоканал”.

«Шановні споживачі! За інформацією ДТЕК, Одеські електромережі о 10:40 на одній з високовольтних підстанцій Одеси сталася аварія, через що низка споживачів залишилася без електроенергії. Також було знеструмлено деякі об’єкти «Інфоксводоканалу» та резервні введення в них. У зв’язку з цим без водопостачання залишилися споживачі Київського та Хаджибейського районів міста, а у Приморському районі можливе зниження тиску», – сказано у повідомленні.

Подачу води буде відновлено після усунення аварії спеціалістами «ДТЕК Одеські електромережі» та забезпечення електропостачання насосної станції.

Філії «Інфоксводоканал» просить споживачів вибачення за тимчасові незручності та обставини, що не залежать від них.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово ).

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