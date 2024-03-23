Часть Одессы осталась без воды – почему и когда дадут

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», ссылаясь на информацию филиала «Инфоксводоканал».

«Уважаемые потребители! По информации ДТЭК, Одесские электросети сегодня в 10:40 на одной из высоковольтных подстанций Одессы произошла авария, из-за чего ряд потребителей остались без электроэнергии. Также были обесточены некоторые объекты «Инфоксводоканала» и резервные вводы в них. В связи с этим без водоснабжения остались потребители Киевского и Хаджибейского районов города, а в Приморском районе возможно снижение давления», – сказано в сообщении.

Подача воды будет возобновлена после устранения аварии специалистами «ДТЭК Одесские электросети» и обеспечения электроснабжения насосной станции.

Филиала «Инфоксводоканал» приносит потребителям извинения за временные неудобства и не зависящие от них обстоятельства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).