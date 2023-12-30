Частина Одеси залишилася без світла до вечора – адреси

Сьогодні, у суботу, 30 грудня 2023 року, через ремонтні роботи ДТЕК низка одеських вулиць залишилася без світла.
За повідомленням прес-служби мерії міста, роботи продовжаться до 18:00 години.
Північний РЕМ:
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117, 8-80;
- пров. 5-й Деревообробний;
- вул. Хуторська, 15-71, 26-40;
- вул. Ак. Панкратової, 1-31, 2-14;
- вул. Кругова, 10-58;
- вул. Хавкіна, 1-31;
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а;
- вул. Степова, 1-31, 10-22;
- вул. Хімічна, 200-216.
Нагадаємо, раніше будинки одеситів знеструмили для ліквідації наслідків масованої ракетної атаки вранці 29 грудня.