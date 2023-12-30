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Частина Одеси залишилася без світла до вечора – адреси

Частина Одеси залишилася без світла до вечора – адреси

Сьогодні, у суботу, 30 грудня 2023 року, через ремонтні роботи ДТЕК низка одеських вулиць залишилася без світла.

За повідомленням прес-служби мерії міста, роботи продовжаться до 18:00 години.

Північний РЕМ:

  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117, 8-80;
  • пров. 5-й Деревообробний;
  • вул. Хуторська, 15-71, 26-40;
  • вул. Ак. Панкратової, 1-31, 2-14;
  • вул. Кругова, 10-58;
  • вул. Хавкіна, 1-31;
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а;
  • вул. Степова, 1-31, 10-22;
  • вул. Хімічна, 200-216.

Нагадаємо, раніше будинки одеситів знеструмили для ліквідації наслідків масованої ракетної атаки вранці 29 грудня.

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