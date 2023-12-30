Часть Одессы осталась без света до вечера – адреса

Сегодня, в субботу, 30 декабря 2023 года, из-за ремонтных работ ДТЭК ряд одесских улиц остались без света.
По сообщению пресс-службы мэрии города, работы продлятся до 18:00 часов.
Северный РЭС:
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117, 8-80;
- пер. 5-й Деревообрабатывающий;
- ул. Хуторская, 15-71, 26-40;
- ул. Ак. Панкратовой, 1-31, 2-14;
- ул. Круговая, 10-58;
- ул. Хавкина, 1-31;
- ул. Геологическая, 9, 9а, 23а;
- ул. Степовая, 1-31, 10-22;
- ул. Химическая, 200-216.
Напомним, ранее дома одесситов обесточили для ликвидации последствий массированной ракетной атаки утром 29 декабря.