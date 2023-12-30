Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы осталась без света до вечера – адреса

Часть Одессы осталась без света до вечера – адреса

Сегодня, в субботу, 30 декабря 2023 года, из-за ремонтных работ ДТЭК ряд одесских улиц остались без света.

По сообщению пресс-службы мэрии города, работы продлятся до 18:00 часов.

Северный РЭС:

  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117, 8-80;
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий;
  • ул. Хуторская, 15-71, 26-40;
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31, 2-14;
  • ул. Круговая, 10-58;
  • ул. Хавкина, 1-31;
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а;
  • ул. Степовая, 1-31, 10-22;
  • ул. Химическая, 200-216.

Напомним, ранее дома одесситов обесточили для ликвидации последствий массированной ракетной атаки утром 29 декабря.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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