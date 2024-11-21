Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы в пятницу останется без воды: кому нужно сделать запасы

Часть Одессы в пятницу останется без воды: кому нужно сделать запасы

В части Приморского района Одессы в пятницу, 22 ноября 2024 года, временно отключат воду. Причина — проведение аварийных ремонтных работ. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отключение планировалось на четверг, 21 ноября. Но в связи с погодными условиями было перенесено на 22 ноября 2024 года!

Поэтому в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 ноября 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:

  • ул. Независимости (Армейская),
  • ул. Довженко,
  • ул. Решата Аметова (Романа Кармена),
  • ул. Семинарская, пр-т Шевченко,
  • пр-т Леси Украинки,
  • переулок Валерия Лобановского (Матросова),
  • переулок Ботанический,
  • Шампанский переулок,
  • Французский бульвар.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области подверглась значительным разрушениям в результате российского массированного удара ракетами и дронами.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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