Часть Одессы в пятницу останется без воды: кому нужно сделать запасы

Отключение планировалось на четверг, 21 ноября. Но в связи с погодными условиями было перенесено на 22 ноября 2024 года!

Поэтому в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 ноября 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:

ул. Независимости (Армейская),

ул. Довженко,

ул. Решата Аметова (Романа Кармена),

ул. Семинарская, пр-т Шевченко,

пр-т Леси Украинки,

переулок Валерия Лобановского (Матросова),

переулок Ботанический,

Шампанский переулок,

Французский бульвар.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области подверглась значительным разрушениям в результате российского массированного удара ракетами и дронами.