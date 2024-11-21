Часть Одессы в пятницу останется без воды: кому нужно сделать запасы

В части Приморского района Одессы в пятницу, 22 ноября 2024 года, временно отключат воду. Причина — проведение аварийных ремонтных работ. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Отключение планировалось на четверг, 21 ноября. Но в связи с погодными условиями было перенесено на 22 ноября 2024 года!
Поэтому в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 21 ноября 2024 года с 9:30 до 23:50 будет отключена вода потребителям следующих улиц города:
- ул. Независимости (Армейская),
- ул. Довженко,
- ул. Решата Аметова (Романа Кармена),
- ул. Семинарская, пр-т Шевченко,
- пр-т Леси Украинки,
- переулок Валерия Лобановского (Матросова),
- переулок Ботанический,
- Шампанский переулок,
- Французский бульвар.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области подверглась значительным разрушениям в результате российского массированного удара ракетами и дронами.